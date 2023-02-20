Заявки поступили от ООО "Горные вершины" и АО "Партнерс Групп".

Отмечается, что 27 и 28 февраля планируется проведение переторжек в очном формате, где участники в свободной форме предоставят свои обновленные предложения. "Предполагается, что в ходе торгов стартовые условия покупки курорта будут улучшены", — уточняется в сообщении.

Подведение итогов торгов назначено на 1 марта.

ООО "Горные вершины, согласно данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в Краснодаре 15 декабря 2022 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Ее руководителем и собственником является Андрей Скок.

Скок, согласно открытым источникам, является совладельцем целого ряда компаний в сфере курортной недвижимости Сочи. Ему принадлежит краснодарское ООО "Юг-бизнеспартнер" (выручка 13,7 млрд рублей в 2021 году), владеющее, в том числе, курортным комплексом в Имеретинской низменности вблизи олимпийских объектов — "Сочи-парк", туристической деревней "Мандроги" в Ленинградской области (юрлицо — ООО "Мандроги"), Крымским винным заводом и форелеводческим хозяйством на Кубани. Газета "Коммерсантъ" не раз отмечала, что "Юг-бизнеспартнер" связан с семьей экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Сам Скок ранее возглавлял винодельню "Шато де Талю", которая принадлежит семье Ткачева.

АО "Партнерс Групп" зарегистрировано в Москве 26 января 2023 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректором компании является Вячеслав Колганов.

Как сообщалось, "Кавказ.РФ" в январе 2023 года открыло сбор заявок для участия в конкурсе на покупку 100% акций курорта "Архыз". В пакете более 170 тыс. обыкновенных акций АО "УК Архыз" номиналом 100 тыс. рублей каждая. Стартовая цена пакета — 17,018 млрд рублей. Задаток для участия в конкурсе определен в размере 500 млн рублей.

В перечне имущества УК "Архыз" значатся земельные участки, образующие особую экономическую зону, созданную на территориях Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесии, и находящиеся в долгосрочной аренде у АО "УК Архыз". В имущество входят также канатные дороги, горнолыжные трассы, объекты горнолыжной инфраструктуры, инженерные коммуникации, административное здание с помещениями торговли и общепита, системы искусственного оснежения, освещения горнолыжных склонов, строящаяся вертолетная площадка, стоянки, парковки и другие объекты, в том числе технические и административные.

По данным "Кавказ.РФ", в марте-апреле 2023 года с победителем конкурса будет заключен договор купли-продажи 100% акций "УК Архыз". При этом условиями конкурса предусмотрена оплата и передача акций в два этапа. Вскоре после заключения договора победитель должен оплатить 25% акций, после чего получит этот пакет. Оставшиеся 75% инвестор оплатит и получит при выполнении инвестиционных обязательств, эта часть сделки планируется на 2030-2037 годы.

В обязательства инвестора входит создание единой зоны катания трех туристских деревень курорта — Романтик, Лунная Поляна и Дукка — за счет строительства сети канатных дорог, 30 км горнолыжных трасс, а также доведение общего количества мест размещения до 8 тыс.

Для гарантированного развития курорта будет разработан график реализации инвестиционных обязательств под контролем государства.

Курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.