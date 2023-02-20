Землетрясение произошло в 3 км от населенного пункта Узунбаг в провинции Хатай, на глубине 10 км.

Сейсмологи зарегистрировали его в 20:04 по местному времени (совпадает с московским).

В свою очередь турецкое издание "Сабах" отмечает, что несколькими минутами позднее в районе Самандаг провинции Хатай произошло еще одно землетрясение — магнитудой 5,8. По словам свидетелей, новые землетрясения разрушили часть строений, которые уже были повреждены землетрясениями две недели назад.

Подземные толчки ощутили в 10 других провинциях Турции, а также в Сирии, Египте, Ираке, Иордании и Ливане.