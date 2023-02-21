"Я предложил создать кластер "Демидовские маршруты". Сейчас готовится постановление, оно будет подписано во втором квартале. Я стану его президентом. В него войдут все поселки и города, где работал Демидов", — сказал Россель.

Россель уточнил, что в кластер войдет поселок Мариинск, где местный предприниматель восстанавливает старинные здания демидовских времен и просит помочь в восстановлении плотины. Кроме того, в рамках кластера планируется восстановить узкоколейную железную дорогу, работавшую на Среднем Урале в конце 19 века — тогда по ней возили руду, а при советской власти — флюс. В дальнейшем один из бизнесменов выкупил ее и сдал на металл. Также, по словам Росселя, есть идея включить в кластер территории вдоль реки Чусовой. В частности, оборудовать там туристические комплексы. Несколько таких уже есть — возле Коуровки, около Чусового и на землях бывшей деревни Еква, которую выкупила предпринимательница, построившая там порядка 20 домиков для путешественников. Также в планах восстановление деревни Пермяково.

Другая задача, как уточнил Россель, состоит в восстановлении старинных заводов. Сейчас собирается информация о том, где в Свердловской области располагались заводы или какие-либо объекты, связанные с Демидовыми. Предполагается создать специальный реестр, в который будут занесены сведения о сохранившихся и несохранившихся строениях. Каждый объект получит специальный паспорт и далее уже будет решаться вопрос о восстановлении. Если возможностей восстановить не окажется, то на месте объекта воздвигнут стелу с куар-кодом, активировав который желающие получат интересующие их данные об этом историческом пункте.

Также Россель рассказал о необходимости работы с краеведческим музеем Нижнего Тагила. По его словам, в запасниках музея хранятся порядка 500 тыс. экспонатов, которые не исследованы и которые негде показывать. Для регистрации артефактов он предложил привлечь студентов-практикантов, изучающих музейное дело, а также допроектировать местное здание бывшего горного управления и возвести над его внутренним двором стеклянный купол, что, по мнению Росселя, позволит получить свыше 13 тыс. квадратных метров выставочных площадей.

Ранее сообщалось, что летом 2022 года статус национального получил "Демидовский маршрут", проходящий по территории Свердловской области. Он стартует из Екатеринбурга. Далее путешественники посещают Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил. Тема тура — становление металлургии на Урале в эпоху промышленников Демидовых.