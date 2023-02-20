""Аэродинамика" скорректировала стратегию развития с начала прошлого года. С учетом сложившейся ситуации, ограничения полетов в южной воздушной зоне, дополнительной корректировки стратегии не потребовалось. Согласно прогнозам, снижение пассажиропотока на внутренних воздушных линиях в Сочи при базовом сценарии (составит — ИФ) 8-10%. Снижение связано, в первую очередь, с ситуацией в мире, изменениями покупательской способности населения, а также внутриотраслевыми факторами, влияющими на развитие перевозок", — привела пресс-служба слова Никонова.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Аэродинамики", общее прогнозное снижение пассажиропотока будет совпадать с сокращением на внутренних воздушных линиях (ВВЛ).

По словам Никонова, с начала 2023 года количество рейсов на внутренних линиях уменьшилось на 11%.

Международный пассажиропоток аэропорта Сочи прогнозируется на уровне 2022 года, несмотря на планируемый запуск в феврале-марте рейсов новых авиаперевозчиков, добавил Никонов. В прошлом году аэропорт Сочи обслужил более 1 млн человек на международных линиях, сообщили агентству в "Аэродинамике".

"На объёмы перевозок на туристических международных направлениях из Сочи может оказать влияние возобновление и развитие прямых рейсов по этим направлениям из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов РФ. Ключевыми международными направлением полетов по-прежнему остаются Стамбул, а также направления СНГ: Ереван, Ташкент, Баку, Минск", — привела пресс-служба слова Никонова.

Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". Его пассажиропоток по итогам 2022 года достиг 13 млн человек, став рекордным за все время его работы. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 17%.

Аэропорт Сочи в настоящее время является южным хабом. Туристы могут прямыми рейсами прилететь на отдых в Сочи или воспользоваться пересадкой для полетов в Турцию, Армению, Египет, Белоруссию и Азербайджан.