«59-летний австралиец отдыхал на популярном пляже в Нумеа. Акула напала на путешественника, когда он плавал в океане в 150 метрах от берега. Хищник укусил мужчину за руку и ногу. Свидетелями происшествия стали многие туристы, которые в это время запаниковали и бросились к берегу», — пишет издание.

Как отмечает портал, спасатели на гидроцикле быстро вытащили пострадавшего, однако после прибытия врачей мужчина скончался.

Это не первое нападение акул на туристов за последнее время, поэтому власти закрыли большинство пляжей в этом районе и поручили активизировать отлов акул в прибрежных водах.

Новая Каледония расположена на десятках островов в южной части Тихого океана. Она известна своими пляжами с пальмами и одной из крупнейших в мире лагун с разнообразной флорой и фауной.

По данным Флоридского музея естественной истории, Новая Каледония занимает 13-е место в мире по общему числу нападений акул.