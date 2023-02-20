"Тонны сошедшей снежной массы повредили два магистральных водовода, транспортирующих ресурс в Олимпийскую деревню", — говорится в сообщении.

С целью определения размера ущерба и ликвидации последствий на предприятии создан оперативный штаб. Организован круглосуточный мониторинг.

"К месту нештатной ситуации доставляются все необходимые материалы и техника. Ее ликвидацией специалисты займутся при стабилизации погодных условий, которые не будут угрожать их жизни и здоровью. На это время перебои с водоснабжением могут наблюдаться у жителей улиц Медовея, Пихтовая аллея, Пасека, Урочище Ржаная Поляна, Сулимовка, Олимпийская и Альпийское шоссе", — отмечает пресс-служба.

С целью обеспечения населения питьевой водой будет организован ее подвоз.

Ранее сообщалось, что в прибрежной части Сочи прогнозируются сильные дожди, в горах — снег, а также сильный ветер до 24 м/с.