С целью определения размера ущерба и ликвидации последствий на предприятии создан оперативный штаб. Организован круглосуточный мониторинг.
"К месту нештатной ситуации доставляются все необходимые материалы и техника. Ее ликвидацией специалисты займутся при стабилизации погодных условий, которые не будут угрожать их жизни и здоровью. На это время перебои с водоснабжением могут наблюдаться у жителей улиц Медовея, Пихтовая аллея, Пасека, Урочище Ржаная Поляна, Сулимовка, Олимпийская и Альпийское шоссе", — отмечает пресс-служба.
С целью обеспечения населения питьевой водой будет организован ее подвоз.
Ранее сообщалось, что в прибрежной части Сочи прогнозируются сильные дожди, в горах — снег, а также сильный ветер до 24 м/с.