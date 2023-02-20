"В связи с проведением масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле действующее расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 17 мая будут скорректированы. По этой причине продажа билетов на поезда, которые курсируют из Москвы и Санкт-Петербурга в города республики Крым и город Севастополь, будет открываться за 45 суток", — говорится в сообщении.

Глубина продаж изменена для поездов, курсирующих из Москвы на полуостров и обратно, начиная с 19 мая, для поездов из Петербурга — с 17 мая.

В частности, речь идет о поездах №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, №27/28 Москва — Симферополь, №91/92 Москва — Севастополь, №161/162 Москва — Феодосия, №163/164 Москва — Феодосия, №165/166 Москва — Симферополь, №169/170 Санкт-Петербург — Симферополь, №173/174 Москва — Евпатория, №179/180 Санкт-Петербург — Евпатория.

"Продажа билетов на другие поезда "Таврия" будет открываться по-прежнему за 90 суток", — уточнили в пресс-службе компании.

Сейчас продажи билетов на поезда сообщением с Петербургом открыты вплоть до 16 мая, с Москвой — до 18 мая, с другими регионами — до 20 мая включительно.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе, на направлении Москва — Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда "Таврия" на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.