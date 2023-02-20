"В этом году наша область второй год подряд попала в программу (социальных сертификатов — ИФ) бесплатных экскурсий по региону для учащихся 5-9 классов, которая реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Из федерального бюджета мы получим 21 млн рублей, регион также выделит средства. В результате, если в прошлом году у нас на таких экскурсиях побывало 2667 школьников, то в этом — 4200 детей", — сказал Ермак.

Как и в прошлом году, экскурсионная программа будет охватывать все муниципальные образования и практически все самые известные туристические достопримечательности области. Экскурсии будут начинаться не только в Калининграде, но и в других городах региона — Черняховске, Советске и других муниципалитетах, отметил он.

Опыт прошлого года показал, что школьники из приморских муниципалитетов с большим удовольствием едут на экскурсии на восток области, а те, кто живет в глубинке, наоборот, хотят увидеть ту же Куршскую косу.

При этом особое внимание будет уделяться истории региона и краеведению. И на подбор таких экскурсий уже сориентированы местные туристические компании, добавил Ермак.

Министр подчеркнул, что предоставляемые услуги также будут практически такими, как и в прошлом году.

Предусматриваются одна ночевка в гостиницах области категории не ниже "три звезды", горячее питание, перемещение по области на автобусе туристского класса, обзорные экскурсии и посещение объектов туристского показа на маршруте в сопровождении квалифицированных экскурсоводов.

Заявление на получение социальных сертификатов для бесплатных экскурсий по области смогут подать родители школьников. Для подачи заявления им необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, заключил Ермак.