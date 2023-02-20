"На премии представители делегации Тверской области выступили с защитой двух проектов — в номинациях "Территория автотуризма" и "Территория музейного туризма" перед профессиональным жюри, в состав которого вошли эксперты Российского союза туриндустрии, крупнейших медиахолдингов, АНО "Национальные приоритеты" и представителей ассоциаций автомототуризма России", — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Тверская область победила в номинации "Территория автотуризма", оставив позади Татарстан и Калужскую область, а также стала серебряным призером номинации "Территория музейного туризма".

"Сегодня открываются огромные возможности для реализации туристического потенциала Верхневолжья. В первую очередь, это продвижение области на федеральном и региональном уровнях. Не менее важна комплексная поддержка малого и среднего бизнеса, работающего в сфере гостеприимства. В настоящее время приняты дополнительные меры поддержки туриндустрии, федеральные и региональные", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

Для Тверской области звание лучшего региона для автотуризма ставит новые задачи по продвижению маршрутов в малые города, формированию культурного кода региона и улучшению туристической инфраструктуры.

В 2022 году благодаря федеральной субсидии в пяти городах появились новые оборудованные санитарные зоны и парковочные пространства. В 2023 году будут реализованы знаковые автомобильные проекты: экспедиция "Перешагни Волгу", межрегиональные маршруты с автокараванерами, автопробег по "Государевой дороге" и другие, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, по итогам 2022 года Верхневолжье посетило более 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек.