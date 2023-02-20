Показатель подскочил до 2,1 млн пассажиров, сообщила Администрация аэропорта Гонконга (Airport Authority Hong Kong). На пике он достигал 80 тыс. человек в сутки.

В январе 2022 года пассажиропоток гонконгского аэропорта составил в общей сложности 71 тыс. человек.

Несмотря на рост, показатель остается на 40% ниже доковидного уровня. До начала пандемии международный аэропорт Гонконга был одним из самых загруженных в Азии.

Власти Гонконга, снявшие ограничения для аэропорта в декабре прошлого года, надеются, что восстановление туристической активности поддержит экономику, оказавшуюся в рецессии из-за пандемии COVID-19. Ранее в этом месяце Гонконг пообещал распространить 500 тыс. бесплатных авиабилетов для стимулирования туризма.