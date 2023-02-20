"Продано трехэтажное офисное здание площадью 608 кв.м с земельным участком 306 кв.м в центре Санкт-Петербурга. В ходе торгов начальная цена выросла в 1,5 раза. Победитель торгов, индивидуальный предприниматель, предложил за лот наивысшую цену — 44,9 млн рублей (начальная цена — 29,9 млн рублей)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, РАД провел аукцион в понедельник по поручению частного собственника. Торги состоялись на федеральной торговой площадке ЭТП РАД-Lot-online. В них приняло участие 13 претендентов.

Лот находится по адресу: Английский пр., 30Б. В настоящее время здание полностью сдано в аренду под хостел.

Объект расположен в районе Коломны, в окружении жилой и общественно-деловой застройки. В непосредственной близости расположены доходные дома и особняки XIX — начала XX веков: Мариинский театр, музей-квартира А. Блока и др.

"Итоговая цена (73,8 тыс. руб./кв.м) для такого объекта — прекрасный результат, которого сложно было бы добиться при прямой сделке. Как показывает наша практика, экспозиция объекта в прямой продаже занимает более продолжительное время. В текущих реалиях, когда для собственников время является одним из ключевых факторов, продажа через торги позволяет не только реализовать актив быстрее, но и выручить за него максимальную цену", — отметила замглавы департамента продаж РАД в Санкт-Петербурге Дарья Гончарова.