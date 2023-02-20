Как отмечается, РАД провел аукцион в понедельник по поручению частного собственника. Торги состоялись на федеральной торговой площадке ЭТП РАД-Lot-online. В них приняло участие 13 претендентов.
Лот находится по адресу: Английский пр., 30Б. В настоящее время здание полностью сдано в аренду под хостел.
Объект расположен в районе Коломны, в окружении жилой и общественно-деловой застройки. В непосредственной близости расположены доходные дома и особняки XIX — начала XX веков: Мариинский театр, музей-квартира А. Блока и др.
"Итоговая цена (73,8 тыс. руб./кв.м) для такого объекта — прекрасный результат, которого сложно было бы добиться при прямой сделке. Как показывает наша практика, экспозиция объекта в прямой продаже занимает более продолжительное время. В текущих реалиях, когда для собственников время является одним из ключевых факторов, продажа через торги позволяет не только реализовать актив быстрее, но и выручить за него максимальную цену", — отметила замглавы департамента продаж РАД в Санкт-Петербурге Дарья Гончарова.