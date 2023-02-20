Отмечается, что закрыты все канатные дороги, функционирующие на территории курорта.

По данным ГУ МЧС России по КБР, лавиноопасная ситуация в горах КБР сохранится 20-21 февраля.

Сход снежных лавин может стать причиной ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, перекрытием автодорог, мостов, тоннелей. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Он включает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.