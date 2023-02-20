Кроме того, на побережье утром и днем 21 февраля прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь, местами осадки сильные. В предгорьях и горах пройдут осадки в виде мокрого снега и снега.
"В непогоду вероятно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Видимость в осадках составит 500-1000 метров", — отмечает пресс-служба.
По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского ситуацию контролирует городской оперативный штаб.
"Все городские службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. На курорте сформирован необходимый запас песчано-соляной смеси, дежурит техника и люди", — говорится в сообщении.
Сочинцам и гостям города рекомендовано воздержаться от походов в горы и отдыха у воды, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. Выезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимним комплектом шин, запрещен.