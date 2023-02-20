"С вечера 20 февраля и до конца суток 21 февраля на территории Сочи ожидается усиление северо-западного ветра с переходом днем на юго-восточный. Местами порывы могут достигать 19-24 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Кроме того, на побережье утром и днем 21 февраля прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь, местами осадки сильные. В предгорьях и горах пройдут осадки в виде мокрого снега и снега.

"В непогоду вероятно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Видимость в осадках составит 500-1000 метров", — отмечает пресс-служба.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

"Все городские службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. На курорте сформирован необходимый запас песчано-соляной смеси, дежурит техника и люди", — говорится в сообщении.

Сочинцам и гостям города рекомендовано воздержаться от походов в горы и отдыха у воды, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. Выезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимним комплектом шин, запрещен.