«Китайские туристы могут сыграть ключевую роль в восстановлении въездного туризма в России. До ковида китайские туристы были на первом месте и по посещаемости, и по тратам в нашей стране. После открытия Китая мы увидим отложенный спрос на Россию – в первую очередь на культурно-познавательные поездки, в Москву и Санкт-Петербург, а также на экологические направления регионов Дальнего Востока и Севера. При этом быстро вернуться к доковидным показателям не получится. На это может уйти минимум 3 года», — написала она в своем Telegram-канале.

Как отметила Догузова, за этот период нужно завершить обеление этого сегмента рынка, чтобы деньги от посещения китайскими туристами России оставались в стране.

Также, по мнению эксперта, необходимо увеличивать количество платежеспособных китайских туристов, чтобы вырос средний чек и, соответственно, доходы российского турбизнеса.

Как сообщили в понедельник в Минэкономразвития, РФ и КНР формально возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках от 2000 года. Минэкономразвития и министерство культуры и туризма Китая должны обменяться списками туроператоров, которые будут отправлять безвизовые группы.

В 2019 году Россию посетили 1,5 млн китайских туристов, из них 1,2 млн – в рамках безвизовых обменов. На китайцев пришлось около трети всех въездных туристических поездок в РФ.