«10 лет назад процент претензий составлял 0,4% от числа поехавших по России. Сейчас он 0,2%. То есть, несколько человек из тысячи предъявляют претензии по качеству отдыха», — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

По словам эксперта, ассортимент объектов размещения в РФ очень разнообразен, среди них есть пятизвездочные отели с высоким уровнем сервиса, и есть среднего качества.

«Туристы разобрались, мы призываем их читать отзывы, смотреть фото, так предложение сложное и разнообразное. Вся эта работа привела к снижению количества претензий. Эта проблема в целом решена и говорить, что у нас в целом низкое качество, некорректно. Качество хорошее, если турист попал в неприятную ситуацию, их можно переселить в другой отель, но это бывает исключительно редко», — добавил Ромашкин.