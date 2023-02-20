«Большая часть туристов, более 90%, на 23 февраля поедут отдыхать в России. Выезд минимален, так как мало выходных и туры получаются короткие. В прошлом году более 80% было на внутренних направлениях и остальное на выездном», — сказал он на пресс-конференции.

Эксперт добавил, что среди российских направлений популярны экскурсионные туры в Санкт-Петербург, Карелию, Москву, отдых на Черноморском побережье Краснодарского края, горнолыжные курорты Красной Поляны, Шерегеш, Приэльбрусье, Домбай, Архыз.

Исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова подтвердила, что в основном туристы на праздники поедут отдыхать в России «Когда речь идет об отдыхе на четыре дня, как правило, туристы выбирают отдых рядом с домом, так как надо учитывать транспортную доступность направлений», — сообщила она.

Осипова добавила к списку наиболее популярных направлений в России Подмосковье, Золотое кольцо, за рубежом востребованы Египет, ОАЭ, Таиланд.

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал, что путешествия хорошо продаются и на 23 февраля, и на 8 марта. Но более популярны для путешествий длинные выходные февраля.

«Из-за отсутствия дополнительных выходных дней мужской праздник и женский соотносятся как 1 к 3 – в три раза больше поедут отдыхать на длинные выходные. Брать дополнительные дни за свой счет неудобно, а два праздника – большая финансовая нагрузка для туристов. Только что закончился Новый год, и у нас не так много сограждан, которые могут себе позволить поездки на Новый год, 23 февраля, 8 марта, а потом еще и летом». Обычное количество поездок — 1-2 в году. Одна летом, а вторая – на что хватит ресурсов», — пояснил эксперт.

Ромашкин добавил, что на ближайшие праздники все объекты, предлагающие отдых «по разумным» ценам, на популярных направлениях уже распроданы.

«В каких-то регионах может быть и есть горящие туры, но в Подмосковье все распродано. В Красной Поляне все отели в разумной ценовой категории проданы, остались только дорогие. Купить на праздники что-то хорошее и недорогое уже невозможно», — подчеркнул он.

Россияне на День защитника отечества будут отдыхать с 23 по 26 февраля.