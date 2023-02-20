«Краснодарский край лидер и подвинуть его с этой позиции невозможно. На втором месте Красная Поляна, административно это тоже Краснодарский край, но мы его выделяем в отдельное лыжное направление – очень много лыжников поедут на эти даты отдыхать. На третьем месте – Татарстан, на четвертом Санкт Петербург, на пятом Подмосковье – классика для москвичей», — сказал он.

Ромашкин подчеркнул, что Подмосковье – недешевое направление, но оно получается дешевле для туристов из Москвы за счет низких транспортных расходов.

«Несмотря на высокую стоимость подмосковных отелей отсутствие транспортной составляющей позволяет потратить меньше, чем если лететь в Сочи. Перевозчики тоже воспользовались моментом. Стоимость билетов Москва-Адлер на праздники превышает 20 тыс. рублей туда и обратно. И конечно это сильно утяжеляет туры по стоимости», — пояснил эксперт.