"Сель сошел на подъездную дорогу, ведущую к поселку пансионата "Южный" в Шепсинском поселении Туапсинского района. Грунт обвалил часть полотна на верхнем участке дороги и перекрыл нижний", — приводит пресс-служба слова главы местной администрации Виктора Вареника.

Отмечается, что на нижнем участке дороги сейчас ведется расчистка с помощью экскаватора и самосвала, на верхнем организовано движение по одной полосе.

Это второй сход оползня в Туапсинском района за минувшие сутки. Ранее сообщалось, что оползень разрушил участок федеральной трассы "Джубга-Сочи" в Краснодарском крае. Из-за угрозы обрушения дороги проезд грузовиков по ней временно ограничили.