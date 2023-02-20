"В предстоящем весенне-летнем сезоне авиакомпания будет выполнять рейсы по 70 маршрутам, среди них 40 направлений в Россию и 30 — в страны СНГ и дальнего зарубежья", — говорится в сообщении на сайте компании.

Uzbekistan Airways с начала 2022 года поэтапно увеличивает количество прямых рейсов в Россию. В частности, авиаперевозчик ввел дополнительные рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Новосибирск и Самару. Также планируются регулярные рейсы в Оренбург, Нижневартовск, Омск и Нижний Новгород.

Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном было прервано в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Полеты начали возобновлять с 1 апреля 2021 года.

До пандемии авиакомпания Uzbekistan Airways еженедельно выполняла 87 рейсов в города РФ. В свою очередь российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.