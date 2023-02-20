В первом случае в багажнике автомобиля мужчины, который ехал в Норвегию, нашли коробку с "Сочинениями Лермонтова" 1889 года, "Стихотворениями Надсона" 1893 года и томом "Посмертных художественных произведений Льва Николаевича Толстого" 1911 года.

Во втором случае гражданин Украины, живущий в Германии, пытался вывезти издание "Сочинений Пушкина" из серии "Библиотека великих писателей" 1908 года.

"Экспертиза установила, что печатные издания относятся к категории культурных ценностей. Их вывоз за пределы РФ без разрешительных документов запрещен", — отмечает пресс-служба таможни.

Возбуждены дела по ч.1 ст.16.2 КоАП (недекларирование товаров, подлежащих декларированию) и ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров).