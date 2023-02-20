"Музей "Пахнет хлебом" — это новое культурное пространство в городе, посвященное истории хлеба на Рязанщине, всему его пути, от посаженного зернышка до прилавка ароматной пекарни", — говорится в сообщении.

В музее посетителям раскроют секреты рязанских пекарей и расскажут, какой выпечкой славились рязанские селения. Также перед ними откроются необычные страницы истории хлеба — гости музей узнают в какой момент Рязань была хлебной столицей России, как хлеб помог Рязанщине стать уникальным русским краем и многое другое.

На Масленицу и в честь своего открытия музей подготовил специальную программу, посвященную блинам.