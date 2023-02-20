«UnionPay работает в тех банках России, которые не находятся под санкциями. Предполагаю, что те предприятия, которые сейчас обслуживаются в санкционных банках и хотят работать с турпотоком из Китая, будут рассматривать вариант смены банка, чтобы сотрудничать с китайской платежной системой», — сказал он порталу «Интерфакс-Туризм».

Согласно информации на сайте UnionPay, платежная система в России сотрудничает с одиннадцатью российскими банками, среди них – «Русский стандарт», ПАО «МТС-банк», Россельхозбанк, Газпромбанк, «Солидарность», ПАО «Банк Санкт-Петербург», Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), Примсоцбанк, «Приморье», «Зенит» и Почта Банк.

Картой UnionPay можно оплатить размещение во многих российских отелях, билеты в музей «Эрмитаж», следует из информации на сайтах этих организаций. Посещение Третьяковской галереи предполагает оплату Gazprom Pay, но банк является партнером китайской платежной системы, поэтому проблем возникнуть не должно. Однако некоторые музеи и театры не указывают китайскую платежную систему среди возможных инструментов оплаты.

Как сообщили в понедельник в Минэкономразвития, РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках от 2000 года. Сейчас Минэкономразвития и министерство культуры и туризма Китая должны обменяться списками туроператоров, которые будут отправлять безвизовые группы.