"С 17 часов 23 февраля на двое суток на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов из-за строительства ТПУ "Лианозово", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на центральном участке от Савеловского до Белорусского вокзала часть поездов будет отменена, а интервалы движения составов увеличат до 1 часа.

На Савеловском направлении планируется точечное увеличение интервалов движения поездов до 1 часа 20 минут, часть поездов будет отменена, а часть проследует от или до станций Бескудниково и Лобни.

Кроме того, планируется изменение остановок на участке от Дегунино до Лобни, часть "Аэроэкспрессов" отменят, у части скорректируют расписание. На Белорусском направлении точечно увеличатся интервалы движения поездов до 20 минут.

"На участке от Бескудниково до Марка с четверга на пятницу будет закрыт путь в сторону Москвы, с пятницы на субботу — путь в сторону области. В это время поезда будут следовать поочередно по одному пути в реверсивном режиме. Это необходимо для строительства ТПУ "Лианозово". Работы пройдут в праздничные дни — во время наименьшего пассажиропотока", — подчеркивают в дептрансе.