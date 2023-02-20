Петербург признан лучшим в номинации "Территория событийного туризма", а также занял второе место как "Территория культурно-познавательного туризма", где победу одержал Татарстан, и третье — в номинации "Территория музейного туризма", уступив Нижегородской и Тверской областям.

Кроме того, Мурманская область признана лучшей в трех номинациях: как территория арктического, приключенческого и гастрономического туризма; Марий Эл стала лучшей в сфере этнокультурного туризма, Тюменская область получила премию за лучшую региональную стратегию развития туризма.

За экологический туризм премию получила Иркутская область, за автотуризм — Тверская, промышленный туризм — Амурская область. Крым получил премию в сфере санаторного и оздоровительного туризма.

"Как показывает практика, многие регионы, удостоившись высокой оценки в нашем конкурсе, получив практику презентации, обмен опытом, общение, в дальнейшем увеличивают турпоток на свои территории. Более того, нередко рождаются успешные межрегиональные проекты. Например, Нижний Новгород презентовал туристский маршрут с фестивалями, проходящий через Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург", — цитирует пресс-служба председателя попечительского совета премии Геннадия Шаталова.

Накануне финала делегаты из 42 регионов презентовали в Петербурге собственные точки притяжения и маршруты путешествий по России.

Уточняется, что за значительный личный вклад в поддержку развития туризма в России отмечены губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Башкортостана Радий Хабиров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. В финале встретились победители профессиональных конкурсов, которые проходили в течение 2022 года.