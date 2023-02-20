По данным ведомства, 33,8% туристов прибыли из Российской Федерации, 21,1% — из Турции, 9,3% — Ирана, 5,6% — Грузии, 3,4% — Индии, 3,2% — ОАЭ, 2,7% — Пакистана, 2,1% — Кувейта, по 1,8% — Саудовской Аравии и Казахстана, 1,5% — Украины, по 1,2% — Узбекистана, Беларуси и Туркменистана, 10,1% — из других стран.

Из общего числа посетивших страну туристов 77,7% — мужчины, 22,3% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с январем 2022 годом увеличился на 29,3% — до 21,3 тыс. человек, из стран СНГ — в 1,6 раза — до 49 тыс. человек, из стран-членов ЕС — в 1,6 раза — до 4,3 тыс. человек.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе увеличилось на 21,9% — до 109,3 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Иран увеличилось в 13%, в Грузию — в 1,6 раза, в Турцию — на 18,4%, в РФ — на 2,7%.

При этом, 38,2% граждан Азербайджана посетили Турцию, 21,7% — Россию, 10,5% — Грузию, 9% — Иран и 20,6% — другие страны.

69,2% выездного турпотока составили мужчины, женщины — 30,8% женщины.

Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 178 стран, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2022 году увеличилось в 1,5 раза — до 1 млн 489,5 тыс. человек.