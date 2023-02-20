Из общего числа посетивших страну туристов 77,7% — мужчины, 22,3% — женщины.
Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с январем 2022 годом увеличился на 29,3% — до 21,3 тыс. человек, из стран СНГ — в 1,6 раза — до 49 тыс. человек, из стран-членов ЕС — в 1,6 раза — до 4,3 тыс. человек.
По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе увеличилось на 21,9% — до 109,3 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Иран увеличилось в 13%, в Грузию — в 1,6 раза, в Турцию — на 18,4%, в РФ — на 2,7%.
При этом, 38,2% граждан Азербайджана посетили Турцию, 21,7% — Россию, 10,5% — Грузию, 9% — Иран и 20,6% — другие страны.
69,2% выездного турпотока составили мужчины, женщины — 30,8% женщины.
Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 178 стран, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.
По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2022 году увеличилось в 1,5 раза — до 1 млн 489,5 тыс. человек.