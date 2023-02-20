«Очередной шаг по возобновлению полноценного туристического потока между Китаем и Россией сделан, но сообщение о возобновлении действия соглашения о безвизовом обмене туристами между Россией и Китаем не означает начала работы по отправке туристов как с одной, так и с другой стороны. Дата возобновления таких поездок пока не названа. В настоящее время происходит урегулирование ряда технических вопросов, один из главных в этом перечне – обмен списками уполномоченных туроператоров», — говорится в сообщении.

Как сообщили в понедельник в Минэкономразвития, РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках от 2000 года. Сейчас Минэкономразвития и министерство культуры и туризма Китая должны обменяться списками туроператоров, которые будут отправлять безвизовые группы.

«Однако необходимо понимать, что даже предоставление списка не будет означать возобновления безвизовых поездок, пока обе стороны не договорятся и не обнародуют дату – с какого момента можно начать формировать группы по безвизовому обмену», — подчеркнули в АТОР.

Соглашение о безвизовых групповых турпоездках было подписано правительствами Китая и России в феврале 2000 года. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.