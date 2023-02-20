"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 февраля в Крыму ожидается дождь, мокрый снег, в горах снег, в центральных, южных районах и в горах сильные осадки 21-22 февраля — усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами 25-27 м/с", — говорится в сообщении.

Подъем воды в реках, по данным МЧС, ожидается на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок. Пресс-служба Минтранса РФ также сообщила, что в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за ожидаемого усиления северо-западного ветра. Предыдущее штормовое предупреждение объявлялось в Крыму на 18-20 февраля. Движение грузового транспорта по Крымскому мосту запрещено после взрыва 8 октября 2022 года. Водители грузовиков пользуются паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.