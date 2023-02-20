"Это самый высокий показатель за всю 20-летнюю историю авиакомпании. По сравнению с допандемийным 2019 годом, общий рост числа пассажиров составил 44%", — говорится в информации.

Уточняется, что пассажиропоток бюджетного подразделения FlyArystan увеличился на 366%, составив 3,25 млн человек.

"2022-й год превзошел ожидания, несмотря на трагические январские события в стране и военные действия в Украине, что привело к потере маршрутов в Россию, из России и через Россию. Увеличив провозные емкости в Азию, Индию, Европу, Персидский залив и на Кавказ, авиакомпании удалось максимально компенсировать потерю этих маршрутов", — отметил президент группы компаний Air Astana Питер Фостер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Вместе с тем, согласно пресс-релизу, Фостер выразил обеспокоенность, что проблемы с ресурсами и цепочками поставок аэропортов и поставщиков авиационных услуг, общее инфляционное давление и технические проблемы надежности двигателей Pratt&Whitney 1100 продолжают угрожать отрасли.

"Однако, несмотря на эти сложности, мы ожидаем дальнейший рост по мере расширения маршрутной сети и парка воздушных судов: в период с 2023 по конец 2025 года ожидается поставка 29 самолетов семейства Airbus 320 и Boeing 787", — добавил Фостер.

Air Astana — совместное предприятие фонда "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).

Бюджетная авиакомпания FlyArystan — подразделение Air Astana.