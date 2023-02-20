Рейсы будут выполняться на A320 один раз в неделю по пятницам. В Сочи воздушное судно из столицы Узбекистана прибывает в 01:40. Из Сочи самолёт вылетает в 3:05 по московскому времени.

"Среднеазиатская республика остаётся одним из самых популярных зарубежных направлений сочинского аэропорта, многие туристы выбирают страну в качестве новой локации для путешествий", — отмечается в сообщении.

В настоящее время из Сочи в Ташкент полеты выполняют авиакомпании Uzbekistan Airways и "Азимут".

Как сообщалось, авиакомпания Panorama Airways 2 февраля запустила регулярный рейс в Казань из Ташкента.

Panorama Airways основана в 2021 году в рамках проекта по либерализации гражданской авиации Узбекистана, говорится на ее сайте. Первый коммерческий рейс выполнила в декабре 2022 года. Помимо внутренних рейсов планирует полеты в города России, в том числе в Москву и Санкт-Петербург, в страны Европы, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Южную Корею. Латвию.

Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". Его пассажиропоток по итогам 2022 года достиг 13 млн человек, став рекордным за все время его работы. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 17%.