«Формально безвизовое соглашение возобновлено, но для того, чтобы оно работало, Россия и Китай раз в год должны обменяться списками туроператоров, которые имеют право по нему работать. Сейчас ведется техническая работа по согласованию нюансов. Все компетентные органы ведут планомерную работу по возобновлению безвизового обмена. Но говорить о том, что он возобновлен, преждевременно. Он возобновится, когда будет официально назначена дата», — сказал он.

Как отметил Львов, в Китае действует большой отложенный спрос на поездки за границу, в том числе в Россию, но приблизиться к допандемийному въездному турпотоку сейчас вряд ли получится.

«Если путешествия разрешат, например, весной, то стремительного роста въездного потока не будет. Китайские туристы традиционно ездят в Россию летом. Какие-то отдельно взятые группы поедут, но это незначительное число гостей, а массовый поток будет с мая по сентябрь-октябрь. Но он совершенно точно не будет равноценен турпотоку в 2019 году», — подчеркнул эксперт.

В 2019 году Россию посетили 1,5 млн китайских туристов, из них 1,2 млн – в рамках безвизовых обменов.

Между тем, Львов добавил, что в этом году безвизовый въезд может пользоваться большим спросом у китайских туристов, нежели ранее, поскольку такое путешествие не предполагает штампа в паспорт на российской границе.

«Если потом китайский турист захочет посетить, например, США, то у него не должно быть никаких проблем с этим. Мы не знаем точно, как этот штамп может повлиять на поездки в другие страны с точки зрения обстановки в мире», — сказал он.

В понедельник Минэкономразвития объявил о возобновлении соглашения о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и КНР, приостановленное во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.

Соглашение о безвизовых групповых турпоездках было подписано правительствами Китая и России в феврале 2000 года.