"Движение на Крымском мосту восстановлено после ДТП", — говорится в сообщении.

Со стороны Краснодарского края и Республики Крым на подъездах к мосту образовались скопления автомобилей, время ожидания проезда — до 2 часов, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ФКУ Упрдор Тамань.

Как сообщалось, ДТП произошло сегодня около 7:25 мск. Из-за аварии, по данным Госавтоинспекции Краснодарского края, движение автомобилей по Крымскому мосту в обе стороны около часа было перекрыто.

По последним данным, в результате ДТП погибло три человека.