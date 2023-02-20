"В настоящий момент ведутся подготовительные работы для оборудования пункта обслуживания скоростных поездов на базе моторвагонного депо Горьковский-Московский. При условии готовности инфраструктуры здесь будет создана сервисная площадка для обслуживания поездов "Ласточка", — уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ГЖД.

Как отмечает издание, в одном из цехов депо в настоящее время монтируется технологическое оборудование, работы ведет ООО "ВСМ-Сервис", осуществляющее сервисное обслуживание "Ласточек" и "Сапсанов" взамен ушедшей из России Siemens Mobility, а также Горьковская дирекция моторвагонного подвижного состава. В проекте участвует компания "Атон", она отвечает за установку нового освещения цеха.

Ремонтная площадка сможет обслуживать электропоезда любого типа. "Также предстоит оснастить ремонтную позицию необходимым инструментом (. . .), составить график, согласно которому в модернизированный цех моторвагонного депо будут прибывать и вставать на ремонтную позицию "Ласточки" серий ЭС1 и ЭС1П. Сколько здесь будет закреплено поездов, покажет время", — пишет газета.

Издание напоминает, что возможность создания сервисного депо для обслуживания "Ласточек", парк которых на ГЖД постоянно растет, обсуждалась с 2021 года.

"ВСМ-Сервис", как говорится на сайте компании, осуществляет ремонт и обслуживание более 300 электропоездов "Ласточка" по всей России, является единственной компанией по обслуживанию высокоскоростных поездов "Сапсан". По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем ООО является принадлежащее РЖД АО "Московский локомотиворемонтный завод".

ГЖД связывает Центральный, Северо-Западный и Северный районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью, обслуживает 15 субъектов РФ.