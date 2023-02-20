"Обращаем внимание пассажиров, что движение поездов будет осуществляться следующим образом: 22 февраля — расписанием пятницы; 23, 24, 25 февраля и 8 марта — расписанием субботы", — говорится в сообщении.

Корректировки коснутся всех направлений МЖД. "В частности изменятся дни курсирования экспрессов в Александров, Железнодорожный, Петушки, Крутое, Владимир, Большую Волгу, Раменское, Рязань, Калугу и Тулу", — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Московская железная дорога совместно с АО "Центральная ППК" назначит дополнительные экспрессы, которые свяжут Москву с Тулой, Рязанью и Владимиром.

Пассажиров просят внимательно ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".