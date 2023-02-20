"В минувшее воскресенье Embraer-190 вылетел из аэропорта назначения по расписанию. Время в пути составило 3 часа 40 минут", — говорится в сообщении.

Аэропорт Улан-Батора рассматривается пассажирами не только как конечный пункт назначения, но и как транзитный узел — Hunnu Air предлагает стыковки в Сеул, Токио, Стамбул, Бангкок, Франкфурт и другие города.

Самолет будет прибывать из Улан-Батора еженедельно по субботам, вылеты из Хабаровска в Монголию запланированы на воскресения. Полетная программа запланирована до 26 марта.

В настоящее время перевозчик среди российских городов совершает регулярные рейсы в Улан-Удэ. Кроме того, компания объявляла о планах запустить чартеры из Улан-Батора во Владивосток.