"Загруженность объектов размещения во всех городах (Кавминвод — ИФ) в среднем составляет более 80%, а по ведущим учреждениям более 90% на весенний период", — рассказали в ведомстве.

Основной поток отдыхающих в санаторно-курортные учреждения Ставрополья прибывает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Саратовской и Воронежской областей. Ранее сообщалось, что турпоток в 2022 году по сравнению с 2021 годом вырос во всех городах Кавминвод. В частности, в Кисловодске отметили рост на 18%, а в Пятигорске — на 25%.