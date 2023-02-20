В настоящее время из томского аэропорта "Богашево" международные рейсы не выполняются.

По словам Руппеля, международные авиарейсы выполняются на коммерческой основе и не субсидируются из бюджетов, а направления, частота и число рейсов определяются авиакомпаниями исходя из спроса.

"С учетом потенциального спроса ведется работа с Qazaq Air по постановке регулярного международного авиасообщения по маршруту Томск-Астана", — сказал Руппель, отметив, что томские власти также ведут переговоры с туроператорами по постановке летом 2023 года чартерных рейсов из Томска в турецкую Анталью.

С мая по сентябрь 2015 года и с мая по октябрь 2018 года из Томска в Астану летала авиакомпания SCAT. С 2018 года рейсы по этому направлению больше не выполнялись.

Как сообщалось, в феврале этого года Qazaq Air возобновила полеты из Астаны в Новосибирск. Казахстанская авиакомпания является единственным перевозчиком, выполняющим рейсы из Новосибирска в Астану. Также Qazaq Air выполняет рейсы из Астаны в Омск.

Томским аэропортом "Богашево" управляет ООО "Аэропорт Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" (74,92%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,08%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с восемью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 12 направлениям внутри страны.

100% акций Qazaq Air принадлежат госфонду "Самрук-Казына". Воздушный флот состоит из самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG вместимостью до 86 пассажиров.