По его словам, поисково-спасательные работы в зоне бедствия планируется завершить в воскресенье, 19 февраля.

"В поисково-спасательных операциях на данный момент участвуют около 13 тыс. человек. Хотелось бы искренне поблагодарить прибывших на помощь из-за рубежа. Часть спасателей из 80 стран уже вернулась на Родину", — сказал глава AFAD.

Сезер сообщил, что мониторинг состояния более 50 процентов жилого фонда провинций, пострадавших от подземных толчков, завершен.

Глава AFAD отметил, что только по линии возглавляемого им управления из зоны бедствия было эвакуировано более 430 тыс. человек.