"Из-за сильных осадков в Туапсинском районе произошел сход грязекаменной массы на автодороге "Туапсе-Майкоп". Сейчас движение полностью восстановлено. Кроме этого, в Туапсе и Горячем Ключе оказались подтопленными несколько домов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня ночью в некоторых районах края ожидаются сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 м/с.

По информации оперштаба Краснодарского края, экстренное предупреждение продолжает действовать в Туапсинском районе, где из-за обильных осадков уровень воды в реках поднялся до опасных отметок.

В курортном поселке Лермонтово Туапсинского района из-за ливня размыло внутрипоселковые дороги, сообщает пресс-служба Туапсинского района в телеграм-канале.

"Главное — люди не пострадали. Досталось в основном грунтовым дорогам на горных улицах, по которым стекала вода. Сейчас на местах подтопления работает спецтехника", — цитирует пресс-служба слова главы сельского поселения Артура Чамяна.

Ранее сообщалось, что аэромобильные группировки Главного управления МЧС по Краснодарскому краю отправлены в Туапсинский и Горячеключевской районы, где из-за ухудшения погодных условий прогнозируют возникновения чрезвычайных ситуаций.