"Авиакомпания Conviasa уведомила нас о сокращении времени полета. Теперь рейс Каракас-Москва летит без технической посадки в Тегеране. Время полета для туристов сокращается до 13,5 часов вместо прежних 23-24 часов", — рассказали в компании.

Также в "Интуристе" уточнили, что первый беспересадочный рейс уже вылетел из Каракаса в Москву по новому маршруту через Северный Ледовитый океан.

Как отметили в пресс-службе, рейсы будут выполняться по маршруту Каракас — Москва и Москва — Порламар — Каракас. Вылеты из Каракаса осуществляются по пятницам, из московского аэропорта "Внуково" — по воскресеньям.

Венесуэльская авиакомпания запустила рейсы в Россию в мае 2021 года, сейчас полеты выполняются раз в неделю. У российских туроператоров "Интурист" и TEZ Tour есть блоки мест на рейсах из Москвы,.