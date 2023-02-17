Он рассказал, что впервые экспедиционные круизы были запущены в 2022 году.

"В прошлом году мы провели пять круизов со средней загрузкой 70%, то есть 40 человек. Всего было порядка 200 человек. В этом году планируется 13 круизов, число которых надо умножать 45 человек, потому что я уверен, что загрузка будет 90%. То есть около 600 человек рассчитываем обслужить", — сказал он.

По словам Данилова, экспедиционные круизы – новый для российского рынка продукт, но по мере того, как туристы о нем узнают, спрос растет.

"Раньше такого продукта не было, сейчас мы создаем спрос, и он растет. В прошлом году было 5 круизов, в этом 13. Динамика продаж опережает прошлый год раза в три. В прошлом году мы продавали места до упора, сейчас все уходит гораздо быстрее, два круиза уже загрузились. Думаю, к лету продадим все", — сказал он.

Круизы выполняет научно-исследовательское судно "Профессор Хромов", построенное в Финляндии в 1982 году и прошедшее реновацию в 2019. Круизный оператор компания Vasta Expeditons арендует судно на летний сезон у Минприроды. На нем 29 кают на 50 мест при максимальной загрузке. Площадь кают – от 12 до 27 кв. метров.

По словам Данилова, наиболее популярные маршруты – недельный по Курильским островам и вдоль побережья Камчатки. Первыми продаются наиболее дорогие каюты. При этом стоимость наиболее дешевого недельного круиза начинается от 350 тыс. рублей за место в каюте класса "Стандарт" с удобствами на блок. Самый дорогой двухнедельный круиз вдоль берега Чукотки к острову Врангеля обойдется в 4 млн рублей при размещении в каюте класса "Люкс".

В стоимость круизов входит трансфер из аэропорта, размещение, трехразовое питание, высадки на берег и экскурсии, портовые сборы, оформление пограничных пропусков, входная плата в заповедники, лекции и показ фильмов по вечерам. Команда состоит из 22 человек, на борту есть врач.

Помимо круизов на Дальнем Востоке "Панарктик Стар" предлагает любителям экологических туров отдых в условиях дикой природы в глэмпингах "Китовый берег" на Кольском полуострове и "Нералах" на плато Путорана.