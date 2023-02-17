"Перелет из Парижа в Сеул может оказаться на три часа короче, если рейс выполняет китайская авиакомпания, которой можно лететь над Россией. У нее несправедливое преимущество перед нами", — цитирует Смита газета Financial Times.

Как отмечает издание, восстановление мировой авиаотрасли уже приближает трафик в Европе к допандемийному уровню.

После ослабления антиковидных ограничений в Китае Air France-KLM постепенно увеличивает количество рейсов в Шанхай и Пекин и планирует восстановить не менее 50% объема перевозки в Китай, которые она выполняла до пандемии в 2019 году. Однако неравные условия в выполнении рейсов европейскими и китайскими компаниями привели к тому, что туристам из КНР дешевле и быстрее добираться в Европу своими авиакомпаниями через воздушное пространство России.

В конце февраля 2022 года ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов после обострения конфликта на Украине. В ответ Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения самолетам из 36 стран, в том числе из ЕС и Канады.