В пятницу замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров в рамках рабочей поездки в Ингушетию ознакомился с этапами реализации проекта. Инвестиционный проект включен в модель экономического развития Ингушетии, ему присвоен статус "прорывного", что предполагает региональные и федеральные меры поддержки.

Новая концепция проекта планировки от Кавказ.РФ и института генплана Москвы, включает в себя строительство гондольно-кресельной канатной дороги с промежуточной станцией, новых горнолыжных трасс протяженностью 10,2 км и создание системы искусственного снегообразования.

На курорте могут появиться несколько гостиниц, экстрим-парк, а также другие объекты индустрии туризма и гостеприимства, построенные частными инвесторами.

"Армхи" уже сегодня играет важную роль в развитии туризма республики Ингушетия — формируя отдельную точку притяжения туристов в регион. При этом мы видим ряд сдерживающих факторов — статус приграничной зоны, отсутствие необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, а также актуальных активностей для разных целевых аудиторий. Курортом необходимо комплексно заниматься", — рассказал Назаров.

В рамках концепции планируется планировка горнолыжной, коммерческой, инженерной и транспортной инфраструктур. В их числе — увеличение горнолыжных трасс до 10,2 км и на 1 тыс. мест размещения, а также обеспечение современными подъемниками. В экстрим-парке будут созданы тематические зоны с разными видами спортивных развлечений. Проектом предполагается размещение объектов спортивного назначения, туристического сервиса, а также размещение палаточного лагеря в горах и туристической базы.

Строительство инженерной и туристской инфраструктуры запланированы к 2027 году.

"Помимо перспективы привлечения любителей активного отдыха, "Армхи" обладает предпосылками для развития исторического туризма, располагаясь среди прекрасного горного ландшафта, вблизи от средневековых башенных комплексов и древних храмов. В 2023 году планируется подписать протокол о намерениях, разработать мастер-план проекта, подписать соглашение о внебюджетных инвестициях и начать проектные работы. Завершить все работы по строительству проекта планируем в 2027 году", — отметил председатель правительства республики Ингушетия Владимир Сластенин, процитированный в сообщении.

Как сообщалось, на развитие "Армхи " планируется направить 13 млрд рублей, из которых 6 млрд рублей — частные инвестиции.

На территории курорта "Армхи " построены горнолыжная трасса, двукресельная канатная дорога, бугельный подъемник, кафе "Эрзи", байк-трасса "Армхи" протяженностью 1250 м, пейнтбольный клуб "Брест ", веревочный городок "Маугли ", водно-спортивный комплекс "Чайка " и бассейн "Дельфин ", гостевые коттеджные домики, предназначенные для отдыха и рекреации для туристов.

Согласно справочной информации правительства республики, в прошлом году курорт посетило 16,37 тыс. человек, это на 26% больше чем годом ранее.