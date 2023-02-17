"Масштаб создаваемого туристического кластера предполагает строительство инфраструктуры для отдыха и большое количество социальных объектов на его территории. Минэку дано поручение разработать условия конкурса для отбора инвесторов города-курорта "Новая Анапа", которые обеспечат их надежность и, как следствие, своевременный ввод объектов в эксплуатацию. Отмечу, что со стороны правительства страны будут создаваться максимально комфортные условия для бизнеса на этой территории", — сказал он на совещании по реализации проекта семейного курорта в Анапе.

По словам Чернышенко, Минэконоразвития также прорабатывает вопрос присвоения статуса особой экономической зоны для города-курорта, который предполагает налоговые и другие преференции.

Как уточняет пресс-служба вице-премьера, на совещании была представлена и согласована дорожная карта по реализации проекта. Для его строительства будут помимо государственных привлекаться частные инвестиции.

В рамках проекта "Новая Анапа" на территории 1600 гектаров планируется создать 15 тысяч новых гостиничных номеров, увеличить на 17 км протяженность песчаных пляжей. Проект должен создать не менее 14 тысяч новых рабочих мест и привлечь частные инвестиции.