"У Александра Николаевича Островского были знаковые места творчества и жизни — это, в том числе, Тверь, Торжок, где драматург провел много времени. Здесь он исследовал жизнь и быт местного населения, впитал в себя картинки Тверской области. Мы их можем видеть в одном из известнейших его произведений — пьесе "Гроза", где был описан Торжок, который Островский считал одним из красивейших городов России", — сказала на открытии выставки статс-секретарь-заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Выставка рассказывает о важнейших театральных произведениях Островского, созданных им в разные годы — от впервые опубликованной пьесы "Картина семейной жизни" (1847) до драмы "Без вины виноватые" (1884).

В экспозицию входят иллюстрации к драматическим произведениям, фотографии сцен из спектаклей, портреты известных актеров в ролях из пьес Островского, дополненные впечатлениями современников о премьерах, отзывами литераторов и театральных критиков.

За почти 40 лет работы Островский создал 47 оригинальных пьес, многие из них до сих пор не сходят с театральных подмостков и пользуются неизменным успехом у зрителей.

Выставка проходит в Тверской академической областной филармонии.