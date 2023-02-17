Так, уже в феврале впервые из Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко привезут 24 картины авангардистов — Фалька, Рождественского, Розановой, Экстер, Моргунова и других мастеров.

Летом откроется выставка живописи и графики Александра Бучкури из фондов Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского.

"Это уже не первый совместный проект с воронежскими коллегами. Летом 2022 года туляки познакомились с русским искусством XIX столетия. Выставка также включала портреты царских особ, в том числе детский портрет князя Павла Петровича, будущего российского императора Павла I, кисти одного из самых значительных художников XVIII столетия Алексея Антропова. А в Воронеж приехали произведения советских авторов 1920-30-х годов — Александра Дейнеки, Роберта Фалька, Александра Древина и других", — отметили в пресс-службе.

В начале осени туляки и гости города познакомятся с творчеством великих мастеров западноевропейского искусства XVIII — начала XIX веков из фондов Калужского музея изобразительных искусств.

Отмечается, что с Калугой Тулу также связывает давнее и плодотворное сотрудничество. В 2019 году в Тульском музее изобразительных искусств открылась совместная выставка русского авангарда начала XX века. А в 2021 году тулякам представили ещё одну совместную экспозицию в рамках 150-летия первой выставки Товарищества художников-передвижников.

В свою очередь, из собрания Тульского музейного объединения в этих трех музеях будет экспонироваться коллекция декоративно-прикладного западноевропейского искусства XVIII — XIX веков — скульптура, часы, бульотки, канделябры, фарфор.

"Благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина в области модернизируется музейная сфера, что позволяет активно развивать формат обменных выставок. Подобные проекты позволяют тулякам увидеть шедевры из разных регионов страны, а нам познакомить других с тульской культурой", — приводятся в сообщении слова министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной.

Обменные выставки проходят в рамках нацпроекта "Культура".