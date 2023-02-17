В этот день по центру города проедет театральный троллейбус.

"Он отправится в полдень от вокзала Ярославль-Главный и проследует без остановок до Волковского. Первыми пассажирами станут артисты, журналисты и официальные лица города", — говорится в сообщении.

Троллейбус остановится у входа в театр, где состоится фотосессия артистов на красной ковровой дорожке и празднование дня рождения Волкова.

"После презентации театральный троллейбус уйдет на свой постоянный маршрут №1. В течение года на нем сможет проехать любой желающий и послушать уникальную озвучку маршрута, записанную артистами театра", — отмечается в пресс-релизе.

Волков родился 20 февраля в 1729 году в Костроме. В Ярославле он создал первый постоянный русский театр. В настоящее время театр носит имя Волкова.