В пятницу Назаров в рамках рабочей поездки в Ингушетию ознакомился с этапами реализации проекта. Инвестиционный проект включен в модель экономического развития Ингушетии, ему присвоен статус "прорывного", что предполагает региональные и федеральные меры поддержки.

"Курорт уникален с точки зрения того, что летняя загрузка у него больше , чем зимняя. А планируемое увеличение количества трасс почти в 10 раз позволит обеспечить серьезный прирост (турпотока -ИФ) в зимний период. Плюс планируется строительство канатной дороги, средств размещения. У него есть хорошие перспективы стать всесезонным", — отметил замглавы Минэкономразвития РФ.

Он подчеркнул, что проблема всех существующих курортов на Кавказе — низкая загрузка в межсезонье.

"Если на курорте развита горнолыжная инфраструктура и пик приходится на зиму, то летом спад (количества отдыхающих — ИФ). А чтобы загрузить их летом надо развивать целый комплекс мер. Здесь идея всесезонности — весомый аргумент для успеха. И такая работа будет проводиться по всем курортам Северного Кавказа. Кавказ.РФ реализует эти планы", — добавил Назаров.

Как сообщалось, на развитие "Армхи" планируется направить 13 млрд рублей, из которых 6 млрд рублей — частные инвестиции.

Указанные средства планируется направить на строительство трех кресельных подвесных канатных дорог общей протяженностью 1,779 км, учебного склона протяженностью 195 м, горнолыжной трассы протяженностью 7,917 км, на реконструкцию системы искусственного снегообразования. Также проектом предусмотрено строительство гостиниц суммарным номерным фондом порядка 2 тыс. номеров. Проект рассчитан до 2030 года. Сдача первых гостиниц намечена уже на текущий год.

Решение инвестировать в курорт "Армхи " и продолжить строительство начатой инфраструктуры в 2020 году было принято АО "Кавказ.РФ", в чье управление полностью перешла ОЭЗ, где расположен курорт. Созданная акционерным обществом комиссия провела инвентаризацию уже имеющейся на балансе курорта инфраструктуры, а также определила перечень объектов, необходимых для дополнительного строительства.

На территории курорта "Армхи " построены горнолыжная трасса, двукресельная канатная дорога, бугельный подъемник, кафе "Эрзи", байк-трасса "Армхи" протяженностью 1250 м, пейнтбольный клуб "Брест ", веревочный городок "Маугли ", водно-спортивный комплекс "Чайка " и бассейн "Дельфин ", гостевые коттеджные домики, предназначенные для отдыха и рекреации для туристов.

Согласно справочной информации правительства республики, в прошлом году курорт посетило 16,37 тыс. человек, это на 26% больше, чем годом ранее.