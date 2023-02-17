"Полиция района Саку на севере Пхукета расследует дело об угоне пикапа у гражданина России Вячеслава Румянцева. Россиянин припарковал автомобиль Ford Ranger у одного из пляжей острова и ушел. Когда он вернулся, то увидел, как другой русский мужчина угоняет его пикап", — пишет издание.

Как отмечает портал, полиция в тот же день нашла автомобиль на пляже Най Тон, за рулем в бессознательном состоянии находится 27-летний россиянин Егор Андриеш. Машина была заперта изнутри, и стражам правопорядка пришлось вызывать слесаря, чтобы вскрыть автомобиль.

Угонщика доставили в больницу Таланг. Полиция расследует обстоятельства происшествия.