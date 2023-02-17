"В 2023 году юбилейная Грелка становится больше. К 10-летию мы готовим 10 фестивальных дней и 10 музыкальных концертов. Программа действительно будет насыщенной – новые хедлайнеры, новые активности и новые спуски. Мы не боимся экспериментов: уверены, что сибиряки и гости курорта нас в этом поддержат", – сказал он.

Как сообщили в пресс-службе туроператора FUN&SUN, который в этом году организовал третью чартерную программу в Шерегеш из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, спрос на курорт бьет все рекорды.

"Наша чартерная программа должна завершиться 26 марта, 90% мест распроданы. На фестиваль мы будем возить туристов регулярными рейсами и уже подготовили турпакеты на период его проведения", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании.

Фото: Vk.com/grelkafest

Там подчеркнули, что GrelkaFest – визитная карточка Шерегеша, и всем любителям горных лыж и сноуборда стоит побывать на фестивале, чтобы почувствовать его уникальную атмосферу. При этом туры на период проведения фестиваля стоит бронировать заранее, так как он популярен у жителей соседних с Кузбассом регионов.

"GrelkaFest – это самое яркое мероприятие курорта, которое ежегодно собирает более 30 тыс. гостей со всей России. Уверен, что это самое долгожданное событие сезона для всех лыжников и сноубордистов, которые побывали на фестивале хоть раз", – отметил зампред правительства Кемеровской области по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев.

Как рассказал Гирин, 15 апреля гостям предложат спуститься по склонам горы Зеленая в карнавальных костюмах, подготовленных специально для GrelkaFest. Это традиционный и в то же время самый творческий проект, в котором участвуют и целые семьи, и профессиональные коллективы. В рекордном по числу участников спуске фестиваля 2019 года участвовали более 700 человек. На 22 апреля запланирован спуск "Красная дорожка", в котором примут участие девушки в коктейльных платьях и парни в вечерних костюмах.

Фото: Vk.com/grelkafest

GrelkaFest традиционно закрывает горнолыжный сезон в Шерегеше. Первый фестиваль состоялся в 2013 году, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек.