"В Псково-Печерском монастыре начата реставрация Петровской башни. Специалисты удаляют штукатурку, чтобы открыть историческую кладку стен. Также здесь были открыты камеры ближнего боя, обнаруженные во время предпроектных работ", — отмечается в сообщении.

Историческая реконструкция должна воссоздать один из символов Российской империи — двуглавого орла, флюгер, который был установлен при Петре I при надстройке башни в 1701 году.

Также будет восстановлен исторический облик фасадных стен башен на Петровский период с музеефикацией, планируется установить исторические часы в башне на главном фасаде.

Кроме того, предусмотрено восстановление исторической отметки булыжного мощения проезда и прилегающей территории.

"В Петровской башне предусмотрено размещение мемориальной мастерской легендарного наместника монастыря архимандрита Алипия, который известен как реставратор и иконописец", — отметили в пресс-службе.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. Официальной датой основания Псково-Печерской обители считается 1473 год.

Петровская надвратная башня — уникальное сооружение, расположенное над Святыми вратами в Псково-Печерском Успенском монастыре. Она представляет собой уникальную трехъярусную конструкцию, состоящую из опоры, лоджии и возвышающего купола, увенчанного крестом.

Въезд в монастырь реконструировали в 1638 году, в 1699 году была сооружена Петровская башня с воротами, включенная в линию крепостных стен.

Петр I впервые побывал в монастыре 24 марта 1697 года по пути в Западную Европу в составе Великого посольства. Царь присутствовал на литургии и заночевал в обители. Согласно преданию, в саду на монастырской горе была поставлена беседка, в которой царю было дозволено курить. С именем Петра I связывают и самый большой монастырский колокол весом 4 т. Он называется Большой или Петровский. Специально для него на звоннице рядом с Успенским собором была сделана надстройка. Колокол вылит для монастыря в 1690 году, о чем говорит надпись на нем.